POL-WAF: Oelde/Ennigerloh. Verkehrskontrollen mit Blick auf den Sicherheitsgurt
Warendorf (ots)
Am Montag, 18.8.2025 waren Polizisten verstärkt in Ennigerloh und Oelde unterwegs und legten den Blick auf die Sicherung der Kraftfahrzeugführer. 21 Erwachsene waren ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt in ihrem Fahrzeug unterwegs. Aber auch andere Verstöße fielen den Einsatzkräften auf. Zehn Personen waren bei ihrer Fahrt im Straßenverkehr durch ihr Smartphone abgelenkt, drei Kraftfahrzeugführer und vier Fahrradfahrer missachteten das für sie gültige Rotlicht, bei einem E-Scooter war die Versicherung erloschen und 13 weitere Fehlverhalten wurden erfasst.
Die Polizei im Kreis Warendorf führt regelmäßig Schwerpunkttage für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durch. Mal geht es um Geschwindigkeit, mal um Ablenkung und mal - wie aktuell - um die Sicherung im Fahrzeug. Aber unabhängig von diesen Tagen müssen Verkehrsteilnehmer jederzeit an jedem Ort mit Kontrollen rechnen.
