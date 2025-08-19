Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung in Restaurant - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 19.8.2025, 10.12 Uhr

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 19.8.2025 stellte eine Anwohnerin gegen 4.55 Uhr Rauch in einem Restaurant an der Mecklenburger Straße in Ahlen fest. Das Feuer wurde gelöscht und der Brandort beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe eines sechsstelligen Betrags.

Polizisten suchten den Brandort auf, um Spuren zu sichern. Ein Gutachter wird in den nächsten Tag das stark beschädigte Gebäude begutachten. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Brand vorsätzlich von zwei Personen gelegt worden sein. Das Duo hielt sich zwischen 2.30 Uhr und 3.00 Uhr in dem Gebäude auf. Wer hat zwischen 2.20 Uhr und 3.10 Uhr verdächtige Personen am oder in der Nähe des Restaurants beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell