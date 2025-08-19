Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Bundesstraße war nach Verkehrsunfall gesperrt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 19.8.2025, gegen 10.50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung B 58/K 26 in Drensteinfurt. Ein 81-jähriger Drensteinfurter befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße und bog auf die Bundesstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 87-jährigen Drensteinfurters. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 81-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro. Die B 58 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt.

