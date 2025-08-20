Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Geparkten silbernen Opel beschädigt und geflüchtet

In der Zeit vom Dienstag (12.08.2025) 22 Uhr bis Mittwoch (13.08.2025) 11.30 Uhr wurde ein an der Schleebergstraße in Ennigerloh geparkter Opel Combo erheblich an der rechten Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Die Schleebergstraße verläuft an dieser Stelle in einer scharfen Kurve. Aufgrund des vorhandenen Schadens und der vorhandenen Spuren könnte es sich beim Verursacher um einen roten Lkw gehandelt haben. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

