Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto mit Flasche und Tritten beschädigt
Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und einem bislang unbekannten Täter kam es am Freitagabend (19.9.). In der Ludwigshöhstraße schlug und trat ein Unbekannter gegen den schwarzen SUV des 60-Jährigen, bevor er weitere Beschädigungen durch eine Flasche verursachte. Anschließend entfernte sich der Täter und hinterließ einen Schaden am Auto von geschätzten 4.000 Euro.

Der Täter wird auf 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß geschätzt. Er hatte einen dunklen Hautton und eine athletische Statur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Shirt, einer beigen Hose und hellen Schuhen.

Zeugen, die den Streit bemerkt haben oder die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich beim 2. Revier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

  • 22.09.2025 – 10:29

    POL-DA: Groß-Hausen: Einbrecher nimmt Mehrfamilienhaus ins Visier / Wer hat etwas gesehen?

    Einhausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter nahm am Samstagvormittag (20.9.) ein Mehrfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße ins Visier. Gegen 10.15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster Zutritt in eine der Wohnungen und entwendete dort nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Geldbörse samt Inhalt. Im Anschluss flüchtete er mit seiner Beute in ...

  • 22.09.2025 – 10:17

    POL-DA: Bensheim-Fehlheim: Zigarettenautomat aufgebrochen / Polizei sucht Zeugen

    Bensheim (ots) - Ein bislang unbekannter Krimineller hatte es am Samstagmorgen (20.9.) auf einen Zigarettenautomaten im Bereich der Rodauer Straße abgesehen. Gegen 2.45 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Täter das Bargeldfach gewaltsam auf und entwendete die darin befindliche Kassette. Im Anschluss suchte ...

  • 22.09.2025 – 10:13

    POL-DA: Bensheim: Festnahme nach Verkehrskontrolle

    Bensheim (ots) - Eine Streife der Polizeistation Bensheim nahm in der Nacht zum Montag (22.9.) einen 34-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle vorläufig fest. Gegen 2.15 Uhr stoppten die Beamten den Mann aus dem Kreis Bergstraße in der Nibelungenstraße. Bei der anschließenden Überprüfung bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogentest reagierte ...

