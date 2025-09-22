Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto mit Flasche und Tritten beschädigt

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und einem bislang unbekannten Täter kam es am Freitagabend (19.9.). In der Ludwigshöhstraße schlug und trat ein Unbekannter gegen den schwarzen SUV des 60-Jährigen, bevor er weitere Beschädigungen durch eine Flasche verursachte. Anschließend entfernte sich der Täter und hinterließ einen Schaden am Auto von geschätzten 4.000 Euro.

Der Täter wird auf 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß geschätzt. Er hatte einen dunklen Hautton und eine athletische Statur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Shirt, einer beigen Hose und hellen Schuhen.

Zeugen, die den Streit bemerkt haben oder die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich beim 2. Revier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

