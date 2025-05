POL-PDNW: Geklärte Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße - OT Geinsheim (ots) - Bereits am 17.05.2025 gegen 00:42 Uhr beschädigte ein 36-Jähriger aus Böhl-Iggelheim einen Außenspiegel an einem geparkten Fahrzeug in der Straße Im Birkig in 67435 Neustadt/W.-Geinsheim. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Täter bereits entfernt, konnte jedoch gegen 02:00 Uhr mit seinem PKW in der Gäustraße in 67435 Neustadt/W.-Geinsheim einer Verkehrskontrolle ...

mehr