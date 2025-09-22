Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan/Wer hat etwas gesehen?

Oberzent (ots)

Nachdem es am Freitag (19.9.) zu einem Brand in der Straße "Zum Wäldchen" kam, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Gegen 18.30 Uhr wurde durch einen Zeugen ein Heckenbrand entlang eines Feldwegs gemeldet. Die Einsatzkräfte fuhren sofort zu dem Brandort. Die Feuerwehr stellte einen ca. 15 Meter langen Bereich einer Hecke fest, der im Bodenbereich brannte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell