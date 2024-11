POL-KN: (Rottweil) - Unfallflucht an Grundstückseinfahrt (24.11.2024)

Gaienhofen-Hemmenhofen (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 13.15 Uhr, ist es in der Dorfstraße in Hemmenhofen zu einem Brand eines Autos gekommen. Nach ersten Erkenntnissen legte der 62-jährige Besitzer einen Föhn in den Beifahrerraum seines VW Sharan, um Feuchtigkeit zu entfernen und ließ dieses geschlossen ...

