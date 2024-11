Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen-Hemmenhofen

Lkr. Konstanz) - Ausgebranntes Auto nach Nutzung eines Föhns (24.11.2024)

Gaienhofen-Hemmenhofen (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13.15 Uhr, ist es in der Dorfstraße in Hemmenhofen zu einem Brand eines Autos gekommen. Nach ersten Erkenntnissen legte der 62-jährige Besitzer einen Föhn in den Beifahrerraum seines VW Sharan, um Feuchtigkeit zu entfernen und ließ dieses geschlossen zurück. Kurz darauf bemerkte ein Nachbar den Brand und alarmierte die Feuerwehr.

Der Brand beschädigte ein weiteres Autos und drei Roller. Am angrenzenden Gebäude entstanden keine Brandschäden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an.

