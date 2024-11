Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Außenspiegel beschädigt: Unfallverursacher gesucht (22.11.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Freitagnachmittag hat sich in der Königstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ereignet. Zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr streifte auf Höhe der Hausnummer 21 ein Kleinlastwagen oder Transporter einen am Straßenrand geparkten weißen Volkswagen Transporter. Durch die Kollision nahm der linke Außenspiegel des geparkten Transporters Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 550 Euro.

Spuren lassen darauf schließen, dass es sich beim geflüchteten Fahrzeug um ein ähnlich großes Modell handelt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461-9410 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell