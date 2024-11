Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen

Lkr. Konstanz) - Betrüger als falsche Polizeibeamte aktiv: Seniorin um Bargeld und Schmuck gebracht (24.11.2024)

Gottmadingen (ots)

Am Samstagabend ist eine Seniorin in Gottmadingen Opfer einer Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte geworden. Die ältere Dame erhielt einen Anruf von zwei Unbekannten, die sich als Kriminalbeamte ausgaben und vor einer angeblichen Einbruchserie in der Nachbarschaft warnten. Unter dem Vorwand, ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen zu wollen, brachten die Täter die Frau dazu mehrere Wertgegenstände in einen Kochtopf zu packen und vor die Haustür zu stellen.

Noch bevor die Seniorin zurück ins Haus gehen konnte, nahm einer der Täter den Topf an sich und flüchtete fußläufig mit einem weiteren Mann in Richtung Dorfmitte.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche:

Falsche Polizeibeamte nutzen gezielt Ängste, um insbesondere ältere Menschen um Geld und Wertsachen zu bringen. Um sich vor solchen Betrügern zu schützen, rät die Polizei:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen oder Bankdaten preis. - Übergeben Sie niemals Bargeld oder Schmuck an Fremde - echte Polizeibeamte fordern niemals solche Maßnahmen.

Hinweise zu diesem Fall nimmt die Kriminaldirektion Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell