POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Auseinandersetzung am Kantplatz gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Kantplatz am Samstagabend (20.9.) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 19 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zu einem handfesten Streit zwischen einer 37-jährigen Frau und drei Männern gekommen sein, wobei diese verletzt wurde. Als sie sich in der Schlossgartenstraße in ein Auto flüchtete, rannten die drei bislang unbekannte Täter in Richtung Herrngarten.

Die drei Täter waren etwa zwischen 25 und 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Laut Zeugenangaben hatten sie alle eine dunklere Hautfarbe und dunkle Haare. Zudem waren sie alle schlank. Einer der Täter trug ein grünes Trikot, die beiden anderen Täter trugen dunkle Kleidung.

Zeugen, die den Streit bemerkt haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

