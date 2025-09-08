PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Gebäudeschaden durch Schwelbrand
Am Samstag rückte die Feuerwehr nach Hattenhofen aus.

Ulm (ots)

Gegen 9.10 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in die Straße Dorfwiesen aus. Dort kam es zum Schwelbrand an einem Reihenhaus. Die Feuerwehren aus Hattenhofen, Uhingen und Schlierbach waren mit acht Fahrzeugen und 58 Personen im Einsatz und löschten den Brand. Die Einsatzkräfte hatten den Schwelbrand an dem derzeit unbewohnten Haus schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge führte eine Firma am Vortag Schweißarbeiten zur Abdichtung einer Dachterrasse durch, die mutmaßlich für den Brand ursächlich sein könnten. Der Schaden wird auch rund 30.000 Euro geschätzt. In den Wohnräumen des Gebäudes entstanden keine Sachschäden.

++++1738773

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

