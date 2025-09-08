Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntagabend streifte ein Autofahrer einen Laster und verursachte Sachschaden in Erolzheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr an einer Tankstelle in der Zeppelinstraße. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer parkte aus. Hierbei touchierte er einen geparkten Renault-Laster. Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten des Polizeipostens Ochsenhausen bei dem Audi-Fahrer Alkohol. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Ein Arzt nahm dem 34-Jährigen Blut ab. Dieses wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben wie viel der Fahrer genau intus hatte. Sein Führerschein wurde einbehalten. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizei schätzt den Schaden am Audi auf 500 Euro, den am Renault auf 1.200 Euro.

++++ 1746959 (TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell