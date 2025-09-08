Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Raser gestoppt

In der Nacht auf Montag versuchte ein Fahranfänger in Ulm vor der Polizei zu flüchten.

Ulm (ots)

In der Nacht führten Beamte des Polizeireviers Ulm-West Geschwindigkeitskontrollen am Westringtunnel in Fahrtrichtung Neu-Ulm durch. Kurz vor Mitternachte stellten sie einen 18-Jährigen fest, der mit seinem BMW deutlich zu schnell fuhr. Obwohl nur 50 km/h erlaubt sind, raste der Fahranfänger mit über 100 km/h davon. Er missachtete dabei jegliche Anhaltesignale der Polizei. Eine Polizeistreife folgte dem Raser mit seinem hochmotorisierten BMW, der bei seiner Flucht in der Ringstraße erneut durch einen stationären Blitzer geblitzt wurde. In der Straße "An der Schießmauer" in Neu-Ulm gelang es schließlich den 18-Jährigen zu kontrollieren. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an. Die Polizei Ulm setzt sich zudem mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Der junge Mann mus nun mit einer Anzeige wegen Verdachts des illegalen Autorennens rechnen.

