Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Fahrzeug brennt aus
Am Sonntagnachmittag brannte ein BMW in Böhmenkirch.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr rückte die Feuerwehr Böhmenkirch zu einem brennenden Auto in der Hauptstraße aus. Der Fahrer bemerkte den Brand und fuhr in eine Parkbucht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Ein Abschleppdienst barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Das Polizeirevier Geislingen ermittelt nun zur Brandursache und Höhe des Sachschadens. Den ersten Erkennntissen zufolge wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet.

++++1744841(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

