POL-BI: Angriff am Ravensberger Park - Täterbeschreibung

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Quelle - Unbekannte brachen in ein Haus an der Marienfelder Straße, in Höhe Leopoldstraße, ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 08:00 Uhr am Sonntag, 22.06.2025, und 11:40 Uhr am Freitag, 27.06.2025 hebelten unbekannte Täter ein Wohnhausfenster auf und gelangten auf diese Weise in das Gebäude. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen ...

