Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei junge Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Eine Bielefelderin bemerkte am Sonntag, 29.06.2025, ein verdächtiges Trio an der Artur-Ladebeck-Straße und verständigte die Polizei noch rechtzeitig.

Die aufmerksame Zeugin hielt sich an der Stadtbahnhaltestelle "Brackwede Bahnhof" auf, als ihr die drei Teenager auffielen. Zunächst waren sie ohne Fahrräder unterwegs. Als die Frau kurze Zeit später abermals an der Haltestelle vorbeikam, sah sie, dass sich die Personen an einem Damenfahrrad zu schaffen machten. Umgehend rief sich über den Notruf die Polizei.

Die Beamten trafen das Trio an einer Bushaltestelle an. An einem dortigen Unterstand für Fahrräder fanden sie das Fahrrad, an dem ein aufgebrochenes Schloss hing.

Ein 17-jähriger Bielefelder stand direkt daneben und hatte vom Kettenöl verschmutzte Hände. Er behauptete das Fahrrad mit dem kaputten Schloss so vorgefunden zu haben. Nun wollte er es reparieren und die abgesprungene Kette wieder einsetzen.

Die Beamten erstatten Anzeige wegen Fahrraddiebstahls gegen den Bielefelder und seine beiden Komplizen, ein 19-Jähriger aus Blomberg und ein 17-Jähriger aus Schieder-Schwalenberg.

Das silbergraue Fahrrad der Marke "City Star" aus der Modellreihe "Aluminium line" stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen zu der Fahrradrahmennummer führten zu keinem Besitzer.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell