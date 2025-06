Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Schmuck und Uhren

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - Unbekannte brachen in ein Haus an der Marienfelder Straße, in Höhe Leopoldstraße, ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 08:00 Uhr am Sonntag, 22.06.2025, und 11:40 Uhr am Freitag, 27.06.2025 hebelten unbekannte Täter ein Wohnhausfenster auf und gelangten auf diese Weise in das Gebäude. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und entkamen schließlich mit der Beute in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

