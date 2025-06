POL-HH: 250612-1. Zeugenaufruf - Jugendliche bei Verkehrsunfall mit E-Scooter in Hamburg-Alsterdorf lebensgefährlich verletzt

Hamburg (ots) - Zeit: Freitag, 13.06.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 16.06.2025, 05:00 Uhr Orte: a) Bundesautobahn (BAB) 7, Vollsperrung in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen (AS) HH-Stellingen (26) und HH-Heimfeld (32) b) Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke Am kommenden Wochenende werden für 55 Stunden die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden sowie die Köhlbrandbrücke voll gesperrt. Es ist mit ...

mehr