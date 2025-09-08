Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Fett fängt Feuer

Am Samstag rückte die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in Eislingen aus.

Ulm (ots)

Zu einem Küchenbrand rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 22.15 Uhr in die Wilhelmstraße aus. Dort hatten Kinder in einer Fritteuse Pommes gekocht. Anschließend vergaßen sie wohl die Fritteuse auszuschalten. Das Fett entzündete sich und die Küche fing Feuer. Die gesamte Familie und auch die Bewohner der drei weiteren Wohnungen verließen das Mehrfamilienhaus. Sie alle brachten sich im Freien in Sicherheit. Die Feuerwehr Eislingen war im Einsatz und löschte den Küchenbrand. Mitarbeiter der Stadt kümmerten sich um die Unterbringung der Familie. Die drei weiteren Wohnungen blieben bewohnbar. Die Polizei Eislingen schätzt den Schaden auf 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

