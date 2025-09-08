Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ulm und des LKA Baden-Württemberg - Personen festgenommen

Am frühen Montagmorgen drangen mehrere Personen in eine Firma in Ulm ein

Ulm (ots)

Gegen 3:30 Uhr des 8. September 2025 meldete der Sicherheitsdienst einer Firma mehrere Personen in der Eberhard-Finckh-Straße in Ulm. Diese warfen Farbbeutel gegen den Eingangsbereich und zündeten Rauchbomben. Zudem sprühten die Verdächtigen ein Graffiti mit mutmaßlich politischem Inhalt auf den Parkplatz. Weiter gelang es einigen Personen in das Gebäudeinnere zu kommen. Hierzu schlugen sie mehrere Scheiben am Gebäude ein.

Die Polizei umstellte zunächst das Objekt und konnte kurz darauf in einem Obergeschoss mehrere Personen widerstandslos festnehmen. Das Staatsschutz- und Anti-Terrorismuszentrum des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Presseauskünfte über diese Pressemitteilung hinaus können zum aktuellen Stand nicht erteilt werden.

