(GP) Deggingen - schwerer Unfall auf der B 466 / Am Samstagnachmittag werden bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw drei Personen schwer verletzt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich tatsächlich am Samstag, 06.09.2025, und nicht, wie irrtümlich im Storytext kommuniziert, am Freitagnachmittag.

Es wird um entspechende Beachtung gebeten.

