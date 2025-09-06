POL-UL: PP Ulm
Korrektur zu Auftrag Nr. 5733385
Ulm (ots)
(GP) Deggingen - schwerer Unfall auf der B 466 / Am Samstagnachmittag werden bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw drei Personen schwer verletzt.
Der Verkehrsunfall ereignete sich tatsächlich am Samstag, 06.09.2025, und nicht, wie irrtümlich im Storytext kommuniziert, am Freitagnachmittag.
Es wird um entspechende Beachtung gebeten.
+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U.Hä.)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell