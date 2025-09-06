PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Zweimalige Brandstiftung - Zeugen gesucht

Ulm (ots)

Erstmals brannte es am späten Freitagmittag, gegen 17.40 Uhr, zwischen Winzingen und Wißgoldingen. Direkt neben der L1159 hatte ein Lagerschuppen mit Brennholz und Heuballen gebrannt. Das Feuer hatte nachweislich außen begonnen zu brennen. Der Schaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

Das Polizeipräsidium Ulm bittet um Hinweise von Zeugen, die im Bereich des Schuppens oder zwischen Winzingen und Wißgoldingen Personen zu Fuß oder mit Fahrzeugen gesehen oder sonst verdächtige Beobachtungen in der Zeit vor 17.40 Uhr gemacht haben, sich unter Tel. 0731/188-0, zu melden.

Um 23.18 Uhr wurde ein weiterer Brand gemeldet. Dieses Mal im Ortsgebiet von Winzingen. Auch hier brannte ein Strohlager des gleichen Besitzers. Es gibt einen Tatverdacht gegen einen 37-Jährigen, der im Bereich der Einsatzstellen bzw. der Feuerwehr festgestellt wurde. Er wurde festgenommen und nach der Spurensicherung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung führt das Kriminalkommissariat in Göppingen.

+++++++++++++++++++++++++++ 1735631 u. 1737770

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
  • 06.09.2025 – 09:57

    POL-UL: (UL) Merklingen - Auto stieß mit Gegenverkehr zusammen

    Ulm (ots) - Am Freitagmittag, gegen 16.30 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger von Nellingen in Richtung Merklingen. Kurz vor der Autobahnanschlussstelle Merklingen kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen. Der Fahrer lenkte dagegen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Suzuki. Der Suzuki Jimny des Unfallverursachers überschlug sich und blieb auf der Straße liegen. Der Fahrer war eingeklemmt und ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 09:56

    POL-UL: (BC) Riedlingen - Hundehalter ist überfordert

    Ulm (ots) - Ein 67-Jähriger kam am Freitag zum Polizeirevier, weil er wiederholt von seinem eigenen Hund gebissen wurde. Die Gemeinde hätte ihm wohl bestätigt, dass sein Hund gefährlich ist. Eine Tierärztin hat das Einschläfern des Tieres aber bisher verweigert. Dazu bedarf es wohl erst eines Gutachtens, das erst angeordnet und erstellt werden muss. Der Hund ist angeblich auch bereits mehrfach, trotz Zaun, ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 09:55

    POL-UL: (GP) Göppingen - Festnahme im Rauschgiftmilieu

    Ulm (ots) - Beide Beteiligte hatten sich am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, verabredet. Sie trafen sich in der Jahnstraße. Der 29-jährige Täter wartete in Begleitung eines 22-Jährigen auf den 23-jährigen Geschädigten. Als der Geschädigte einer Forderung nicht nachkam, bedrohte der Täter ihn demonstrativ mit einer Pistole. Sein Begleiter griff daraufhin ein und konnte die Aktion beenden. Als die Zwei gegangen waren, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren