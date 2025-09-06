Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Zweimalige Brandstiftung - Zeugen gesucht

Ulm (ots)

Erstmals brannte es am späten Freitagmittag, gegen 17.40 Uhr, zwischen Winzingen und Wißgoldingen. Direkt neben der L1159 hatte ein Lagerschuppen mit Brennholz und Heuballen gebrannt. Das Feuer hatte nachweislich außen begonnen zu brennen. Der Schaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

Das Polizeipräsidium Ulm bittet um Hinweise von Zeugen, die im Bereich des Schuppens oder zwischen Winzingen und Wißgoldingen Personen zu Fuß oder mit Fahrzeugen gesehen oder sonst verdächtige Beobachtungen in der Zeit vor 17.40 Uhr gemacht haben, sich unter Tel. 0731/188-0, zu melden.

Um 23.18 Uhr wurde ein weiterer Brand gemeldet. Dieses Mal im Ortsgebiet von Winzingen. Auch hier brannte ein Strohlager des gleichen Besitzers. Es gibt einen Tatverdacht gegen einen 37-Jährigen, der im Bereich der Einsatzstellen bzw. der Feuerwehr festgestellt wurde. Er wurde festgenommen und nach der Spurensicherung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung führt das Kriminalkommissariat in Göppingen.

