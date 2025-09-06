Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Auto stieß mit Gegenverkehr zusammen

Am Freitagmittag, gegen 16.30 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger von Nellingen in Richtung Merklingen. Kurz vor der Autobahnanschlussstelle Merklingen kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen. Der Fahrer lenkte dagegen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Suzuki. Der Suzuki Jimny des Unfallverursachers überschlug sich und blieb auf der Straße liegen. Der Fahrer war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Das Auto des Unfallgegners wurde nach rechts abgewiesen und kam im angrenzenden Feld zum Stehen. Der Verursacher und der 22-jährige Unfallgegner wurden beide leicht verletzt. Der Schaden wird auf insgesamt 20.000 EUR geschätzt.

