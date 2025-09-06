Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Festnahme im Rauschgiftmilieu

Beide Beteiligte hatten sich am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, verabredet. Sie trafen sich in der Jahnstraße. Der 29-jährige Täter wartete in Begleitung eines 22-Jährigen auf den 23-jährigen Geschädigten. Als der Geschädigte einer Forderung nicht nachkam, bedrohte der Täter ihn demonstrativ mit einer Pistole. Sein Begleiter griff daraufhin ein und konnte die Aktion beenden. Als die Zwei gegangen waren, rief der Geschädigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung wurde der Beschuldigte im Bereich der Bahnhofstraße/Freihofstraße angetroffen. Er hatte ein echte 9mm Pistole bei sich, die er herausgab. Der Begleiter flüchtete beim Eintreffen der Polizei. Er hatte auf der Flucht eine Tüte mit Rauschgift weggeworfen, das aber aufgefunden wurde. Die Beteiligten wurden festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 29-Jährigen und seinen 22-jährigen Begleiter wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz, Bedrohung u.a. ermittelt.

