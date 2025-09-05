PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Zu viel Alkohol getrunken/ Am Donnerstagabend hatte ein 52-Jähriger zu viel getrunken.

Ulm (ots)

Die Polizei stoppte den Fahrer des VW gegen 23 Uhr in der Lerchenstraße. Bei der Kontrolle rochen die Beamten bei dem Mann Alkohol. Daraufhin wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Auf der Dienststelle folgte ein zweiter Test. Auch dieser bestätigte den Verdacht, dass der Mann zu viel getrunken hatte. Den Führerschein durfte er behalten, das Auto musste er stehen lassen. Der 52-Jährige sieht nun einer Anzeige entgegen.

++++0614712

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

