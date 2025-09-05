Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Feuer in der Küche

Am Donnerstag kam es zu einem Küchenbrand in Eberhardzell.

Gegen 19.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in die Fischbacher Straße aus. In der Küche einer Wohnunterkunft brannte der Herd. Mutmaßlich vergaß ein Bewohner den Ofen abzustellen. Die Flammen konnten bereits durch die Bewohner mit mehreren Feuerlöschern gelöscht werden. Die Feuerwehr stellte sicher, dass das Feuer nicht noch einmal entflammte. Verletzt wurde niemand. Die rund 15 Bewohner des Hauses wurden kurzfristig im Feuerwehrgebäude untergebracht. Alle konnten noch am selben Tag wieder zurück in das Gebäude. Die Feuerwehren Eberhardzell und Biberach waren mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen des Polizeirevier Biberachs zum Verursacher dauern an. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

