Am Donnerstag hatte ein Lkw-Fahrer im Ulmer Donautal seine Ladung nicht richtig gesichert.

Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes Sattelzug aus der Türkei nach Deutschland. Um seine Ladung zu verzollen, fuhr er gegen 11.30 Uhr beim Zollamt in der Daimlerstraße vor. Auf seinem Auflieger hatte er fünf Transformatoren geladen. Diese waren nicht ausreichend gesichert. Bim Einfahren auf das Grundstück verrutschte seine Ladung. Dabei kippte auch einer der Transformatoren um und über hundert Liter Mineralöl liefen aus. Dieses lief auf den dortigen Hof. Die Feuerwehr Ulm rückte mit sieben Fahrzeugen und 19 Personen aus. Die Einsatzkräfte banden das ausgelaufene Öl. Auch die Umweltbehörde der Stadt Ulm kam vor Ort. Die umfangreichen Maßnahmen dauerten bis etwa 14.15 Uhr an. Anschließend wurde ein Unternehmen mit dem Bergen und Umladen der Ladung beauftragt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der aus dem Ausland stammende Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von 200 Euro bezahlen.

