POL-UL: (HDH) Gerstetten - Wildschwein angefahren

Am Freitag erfasste ein Autofahrer das Wildtier bei Rißtissen.

Gegen 5.30 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem Peugeot zwischen Laupheim und Rißtissen unterwegs. Plötzlich querte ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde von dem Autofahrer erfasst. Anschließend rannte das Tier davon. Am Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Das Auto blieb fahrbereit.

Die Polizei rät, besonders bei Dämmerung und in der Nacht, mit Wildwechsel zu rechnen. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Außerdem sollten sie den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Sollte es zum Unfall kommen, gilt: Warnblinklicht einschalten! Verletzte oder verendete Wildtiere dürfen auf keinen Fall angefasst oder mitgenommen werden. Die verletzten Tiere könnten in Panik geraten oder mit Krankheiten infiziert sein. Am besten ist, die Polizei zu verständigen. Die informiert den zuständigen Jagdpächter. Eine Wildunfallbescheinigung erhält der Autofahrer dann bei der Polizei. Damit kann er seinen Schaden am Auto bei der Kaskoversicherung geltend machen.

