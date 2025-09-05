Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) KORREKTUR UNFALLORT Dornstadt/A8 - Vorsicht bei Regen

Gleich zwei Unfälle wegen Aquaplaning ereigneten sich am Donnerstag auf der A8 bei Dornstadt.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit seinem BMW von Stuttgart in Richtung Ulm. Da er bei Dornstadt wohl zu schnell unterwegs war, verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle. Mit seinem Wagen geriet er ins Schleudern und prallte rechts in die Leitplanken. Der Fahrer kam auf dem Standstreifen zum Stehen und blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.

Kurz darauf kam ein 39-Jähriger mit seinem Skoda auf der linken Spur. Dieser fuhr ebenfalls von Stuttgart in Richtung Ulm. Auch er war im Starkregen wohl zu schnell und verlor auf Höhe von Dornstadt die Kontrolle. Dadurch stieß er links gegen eine Betongleitwand. Anschließend schleuderte er nach rechts über alle drei Fahrspuren. Da die rechten Schutzplanken bereits vom vorherigen Unfall stark beschädigt waren kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Böschung überschlug sich das Auto und kam anschließend, rund 50 Meter weiter, wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Die Verkehrspolizei Heidenheim schätzt den Schaden am Skoda auf 20.000 Euro. Die Schäden an den Verkehrseinrichtungen sowie der Flurschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Aufgrund des großen Trümmerfelds und starker Verschmutzung der Fahrbahn musste die Fahrtrichtung München voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu einem Rückstau. Abschlepper bargen die beiden Autos. Die Autobahnmeisterei war im Einsatz zur Reinigung der Fahrbahn. Gegen 22.10 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden, ab etwa 23 Uhr waren alle drei Fahrspuren wieder befahrbar.

