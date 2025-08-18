Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach - Randalierer nach wiederholtem Auftreten in Gewahrsam genommen

Mainz (ots)

Nachdem ein 26-Jähriger am Samstagmorgen bedrohlich wirkte, herumbrüllte und mit leeren Flaschen um sich warf, wurde er für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen.

Gegen 10:30 Uhr ergingen am Samstagmorgen die ersten Mitteilungen aus dem Westring, dass ein Mann dort bedrohlich auf mehrere Personen zugelaufen sein soll und diese anbrüllte. Gleichzeitig habe er mit leeren Falschen um sich geworfen. Eine Streifenbesatzung traf den Betroffenen an, konnte ihn zunächst beruhigen und sprach zur Beruhigung der Situation einen Platzverweis aus. Diesem kam der Betroffene zunächst auch nach und verließ die Örtlichkeit.

Nur 20 Minuten später erreichten die Polizei erneut Notrufe, dass der Betroffene zurückgekehrt sei, wieder aggressiv herumbrüllte und Personen sich bedroht fühlten.

Er wurde darauf in Gewahrsam genommen. Dieses wurde durch einen Bereitschaftsrichter bis zum Sonntagmorgen um 4 Uhr angeordnet.

Zu Straftaten ist es nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell