Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Beleidigungen und Bedrohung mit Pistole - 58-Jähriger in Gewahrsam genommen

Mainz (ots)

Am späten Freitagabend, den 15.08.2025, kam es in einer Gaststätte in der Holzhofstraße in der Mainzer Altstadt zu einem polizeilichen Einsatz. Gegen 23:55 Uhr betrat ein 58-jähriger Mann die Gaststätte und verweilte dort, ohne eine Bestellung aufzugeben. Nachdem ihn eine Mitarbeiterin aufforderte, das Lokal zu verlassen, reagierte der sichtlich alkoholisierte Mann mit massiven fremdenfeindlichen und sexistischen Beleidigungen. Auch der Inhaber der Gaststätte, der das Geschehen beobachtete, wurde beim Aussprechen eines Hausverbots durch den Mann fremdenfeindlich beleidigt. Im Anschluss verließ der Beschuldigte die Gaststätte in Richtung Rheinstraße. Der Inhaber und die Mitarbeiterin folgten ihm, während sie die Polizei verständigten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei bedrohte der 58-Jährige den Inhaber mit einer mitgeführten Pistole und sprach hierbei konkrete Gewaltandrohungen aus. Kurz darauf trafen mehrere Streifenwagenbesatzungen am Einsatzort ein und konnten den Mann kontrollieren. Bei der Durchsuchung wurde eine Softair-Pistole im Hosenbund des Mannes aufgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte erhielt zunächst einen Platzverweis. Da er diesem nicht nachkam und die eingesetzten Polizeikräfte wiederholt massiv beleidigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den 58-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

