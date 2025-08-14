PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl an Selbstbedienungskasse in Mainzer Supermarkt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Großen Bleiche in der Mainzer Altstadt zu einem Diebstahl in einem Supermarkt. Ein 58-jähriger Mainzer hatte mehrere Lebensmittel gekauft und diese an einer Selbstbedienungskasse gescannt. Er war sich sicher, alle Waren korrekt erfasst und bezahlt zu haben.

Beim Verlassen des Marktes wurde der Mann jedoch von einem Ladendetektiv auf seinen Einkauf angesprochen. Eine anschließende Kontrolle ergab, dass eine Fleischwurst nicht bezahlt worden war. Ob dies absichtlich oder aus Versehen geschah, bleibt ungeklärt.

Der Vorfall wurde als Diebstahl zur Anzeige gebracht, und der 58-Jährige erhielt zudem ein Hausverbot für den Supermarkt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

