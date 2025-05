Polizei Braunschweig

POL-BS: Wieder "falsche Handwerker" unterwegs

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stadtgebiet

19.05.25

Trickdiebe in einem Fall erfolgreich

Vorgestern kam es zu zwei Fällen von Trickdiebstählen durch "falsche Handwerker".

In einem Fall wurde ein älteres Ehepaar (82 und 83 Jahre alt) geschädigt. Nach Angaben der beiden Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Altstadtring sei man in den Nachmittagsstunden von einem Einkauf wiedergekommen. Noch im Hausflur sei die 82-Jährige von einem Mann abgepasst wurden, der seine Hilfe anbot, um ihre Einkaufstaschen in die Wohnung zu tragen. Erfreut über die Hilfsbereitschaft, wurde das Angebot angenommen. Auf dem Weg zur Wohnung traf der Unbekannte auf den Ehemann, den er ebenfalls bezüglich seines schweren Einkaufs entlastete. Nachdem der Mann den Einkauf in die Wohnung des Paares verbrachte, gab er an, Handwerker zu sein. Der 83-Jährige entgegnete, ohnehin Probleme im Bad zu haben. Daraufhin begaben sich beide ins Badezimmer. Die Wohnungstür blieb dabei offenstehen. Nach ca. 10 Minuten, sagte der Unbekannte, nun in den Keller zu müssen. Es konnte noch beobachtet werden, wie er allerdings zielgerichtet das Haus verließ. Am Abend wurde der Verlust von diversen Schmuck aus der Wohnung festgestellt.

Ein zweiter Fall ereignete sich in der Mauernstraße. Hier klingelte gegen 13.00 Uhr ein Mann an der Wohnungstür einer 88-Jährigen und gab ebenfalls an, Handwerker zu sein. Er müsse die Leitungen überprüfen. Forsch betrat er die Wohnung, ging ins Badezimmer und drehte die Wasserhähne an. Der Seniorin kam das Verhalten allerdings merkwürdig vor, so dass sie den Unbekannten packte und aus der Wohnung schob. Dieser erwiderte lediglich, dass er später wiederkommen würde, was er jedoch nicht tat. Das couragierte Verhalten der Dame trug dazu bei, dass der Trickdiebstahl im Versuchsstadium blieb.

Im ersten Fall wurden entsprechende Ermittlungen wegen eines vollendeten Trickdiebstahls aufgenommen.

Personen, die in einem der Fälle verdächtige Umstände beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell