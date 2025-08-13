Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zivilkontrollen in Mainz

Mainz (ots)

Durch das Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz und der Polizeiinspektion Mainz 1 wurden gestern zivile Kontrollen von Bettlern durchgeführt. Vorangegangen waren Beschwerden, dass einige Bettler aggressiv und mit Nachdruck nach Geld fragen würden. Da dies grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit bzw. einen Verstoß gegen eine Stadtsatzung darstellt wurden mehrere Personen im Innenstadtbereich und in Mainzer Parkhäusern kontrolliert. Da bei sieben Personen der Verdacht einer o.g. Ordnungswidrigkeit bestand wurden deren "Einnahmen" sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Zudem bestand gegen eine Person ein Haftbefehl. Die Person wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wir weisen darauf hin, dass dies keine Personen betrifft die zurückhaltend und höflich auftreten oder lediglich einen Teller / eine Tasse vor sich gestellt haben bzw. in der Hand halten.

