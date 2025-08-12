Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Frau überweist rund 200.000 Euro an Love-Scamming-Betrüger

Bad Kreuznach (ots)

Eine 50-Jährige aus dem Raum Bad Kreuznach erstattete am Samstag Anzeige wegen Betrugs im Zusammenhang mit einem Love-Scamming-Fall. Bereits Anfang des Jahres lernte die 50-Jährige den bislang unbekannten Täter kennen. Nach anfänglicher Kommunikation über die Plattform verlagerten sich die Gespräche auf einen Messenger-Dienst, wodurch eine Art Liebesbeziehung entstand. Der Täter behauptete, eine eigene Firma zu besitzen und für einen Auftrag auf einer Ölplattform tätig zu sein. Während dieser Zeit schilderte er immer wieder Probleme und finanzielle Schwierigkeiten, die angeblich durch die Arbeit auf der Ölplattform verursacht wurden. Im Vertrauen auf die Beziehung überwies die Frau innerhalb von sechs Monaten insgesamt rund 200.000 Euro an verschiedene Konten, die ihr von dem Täter genannt wurden. Erst als der Verlauf der Ereignisse zunehmend dubios erschien, begann die 50-Jährige, im Internet zu recherchieren. Dabei stieß sie auf mehrere Accounts in sozialen Medien, die mit denselben Bildern des Täters verknüpft waren. Der Mann hatte dabei stets unterschiedliche Namen verwendet, was das Vertrauen der Frau weiter erschütterte. Nach der Entdeckung des Betrugs wendete sich die Geschädigte an die Polizei und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen und geht der Identität des Täters sowie der Herkunft der überwiesenen Gelder nach. Die Polizei warnt vor ähnlichen Betrugsmaschen und rät dazu, bei Online-Kontakten immer wachsam zu sein. Besonders in vermeintlichen Liebesbeziehungen sollte auf ungewöhnliche Zahlungsaufforderungen und widersprüchliche Geschichten geachtet werden.

