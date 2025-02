POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Schwerin

Rostock (ots) - Am 26.02.25 kam es gegen 19:15 Uhr im Rostocker Bahnhofsviertel zu einer Beleidigung und Bedrohung mehrerer Passanten auf offener Straße. Der 56-jährige marokkanische Tatverdächtige beschimpfte und beleidigte zunächst zwei Fußgängerinnen in der Hermannstraße. Wenige Meter weiter traf er in der Augustenstraße auf einen Radfahrer, mit dem er ebenfalls unvermittelt in Streit geriet. Im Zuge der ...

mehr