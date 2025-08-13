PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Ladendiebe gefasst - Sonnenbrillen im Wert von ca. 1.300 Euro gestohlen

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Schusterstraße.

Nach ersten Erkenntnissen entnahmen eine Frau und ein Mann insgesamt sieben Sonnenbrillen aus den Regalen und versteckten diese in einem mitgeführten Rucksack. Ein aufmerksamer Ladendetektiv bemerkte das verdächtige Verhalten, sprach die Tatverdächtigen an und forderte sie zur Öffnung des Rucksacks auf. Dabei konnte eine mit Alufolie und Packband umwickelte Kartonage festgestellt werden, welche möglicherweise der Verhinderung der Auslösung eines Alarms beim Verlassen des Kaufhauses dienen sollte.

Die hinzugezogene Polizei sicherte vor Ort die Ware im Wert von ca. 1.300 Euro und übergab sie dem Ladendetektiv.

Die beiden Beschuldigten müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Frau überweist rund 200.000 Euro an Love-Scamming-Betrüger

    Bad Kreuznach (ots) - Eine 50-Jährige aus dem Raum Bad Kreuznach erstattete am Samstag Anzeige wegen Betrugs im Zusammenhang mit einem Love-Scamming-Fall. Bereits Anfang des Jahres lernte die 50-Jährige den bislang unbekannten Täter kennen. Nach anfänglicher Kommunikation über die Plattform verlagerten sich die Gespräche auf einen Messenger-Dienst, wodurch eine ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:10

    POL-PPMZ: Streit vor Mainzer Bar eskaliert

    Mainz (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 08:15 Uhr werden Einsatzkräfte des Altstadtreviers vor einer Lokalität in der Holzhofstraße von einem Passanten angesprochen, weil er lautstark Streit mit einem 20-jährigen Mann hatte. Nachdem sich die Situation durch das Erscheinen der Polizei zunächst beruhigte und die Streife weiterfuhr, stellten diese fest, dass der 20-Jährige dem Passanten folgte und erneut zur Rede stellen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 07:51

    POL-PPMZ: Roadpol Speedweek im PP Mainz geht zu Ende

    PP Mainz (ots) - Vom 04.08.-10.08.2025 wurden im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz verstärkt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei kamen neben den teilstationären Geschwindigkeitsmessgeräten auf den Autobahnen auch Polizeibeamte mit den s.g. Laserpistolen und ProVida Messfahrzeuge zum Einsatz. Insgesamt wurden hierzu 164 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt um allein in den drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren