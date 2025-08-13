Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Ladendiebe gefasst - Sonnenbrillen im Wert von ca. 1.300 Euro gestohlen

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Schusterstraße.

Nach ersten Erkenntnissen entnahmen eine Frau und ein Mann insgesamt sieben Sonnenbrillen aus den Regalen und versteckten diese in einem mitgeführten Rucksack. Ein aufmerksamer Ladendetektiv bemerkte das verdächtige Verhalten, sprach die Tatverdächtigen an und forderte sie zur Öffnung des Rucksacks auf. Dabei konnte eine mit Alufolie und Packband umwickelte Kartonage festgestellt werden, welche möglicherweise der Verhinderung der Auslösung eines Alarms beim Verlassen des Kaufhauses dienen sollte.

Die hinzugezogene Polizei sicherte vor Ort die Ware im Wert von ca. 1.300 Euro und übergab sie dem Ladendetektiv.

Die beiden Beschuldigten müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

