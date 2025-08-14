PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl aus Wohnung - Täter geben sich als Handwerker aus

Mainz (ots)

Am Mittwochvormittag verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter 
unter dem Vorwand, Wasserinstallateure zu sein, Zutritt zur Wohnung 
einer über 80-jährigen Seniorin in der Hohlstraße in Mainz-Weisenau.

Während einer der Männer die Geschädigte ins Badezimmer lotste und 
sie dort in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der zweite Täter 
mutmaßlich unbeobachtet die restlichen Räume der Wohnung nach 
Wertgegenständen. Dabei wurde eine Geldkassette aufgebrochen und 
Schmuck entwendet. 

Eine weitere Schmuckschatulle wurde vollständig mitgenommen. Zudem 
wurde Bargeld in Höhe von etwa 100 bis 200 Euro aus dem Portemonnaie 
der Seniorin entnommen.
Personenbeschreibung der Täter:

-	Täter 1: Heller Hauttyp, sprach akzentfreies Deutsch, normale 
Statur, helles Oberteil
-	Täter 2: Dunklere Haut, sprach Deutsch mit nicht näher bestimmtem 
Akzent, etwas kräftigere Statur, bekleidet mit hellblauem Oberteil 
und hellblauer Jeans, kein Bart

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um 
Hinweise aus der Bevölkerung. 

Wer am Mittwochvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der 
Hohlstraße oder Umgebung beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der
Telefonnummer 06131 - 65 33999 bei der Kriminalpolizei Mainz zu 
melden.

Hinweis der Polizei:

Immer wieder nutzen Täter die Hilfsbereitschaft und das Vertrauen 
älterer Menschen aus. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre 
Wohnung - Handwerker kommen in der Regel nur nach vorheriger 
Ankündigung. Im Zweifel: Rufen Sie bei der zuständigen Firma oder bei
der Polizei an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 13:31

    POL-PPMZ: Zivilkontrollen in Mainz

    Mainz (ots) - Durch das Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz und der Polizeiinspektion Mainz 1 wurden gestern zivile Kontrollen von Bettlern durchgeführt. Vorangegangen waren Beschwerden, dass einige Bettler aggressiv und mit Nachdruck nach Geld fragen würden. Da dies grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit bzw. einen Verstoß gegen eine Stadtsatzung darstellt wurden mehrere Personen im Innenstadtbereich und in Mainzer Parkhäusern kontrolliert. Da bei sieben Personen ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Zwei Ladendiebe gefasst - Sonnenbrillen im Wert von ca. 1.300 Euro gestohlen

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Schusterstraße. Nach ersten Erkenntnissen entnahmen eine Frau und ein Mann insgesamt sieben Sonnenbrillen aus den Regalen und versteckten diese in einem mitgeführten Rucksack. Ein aufmerksamer Ladendetektiv bemerkte das ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Frau überweist rund 200.000 Euro an Love-Scamming-Betrüger

    Bad Kreuznach (ots) - Eine 50-Jährige aus dem Raum Bad Kreuznach erstattete am Samstag Anzeige wegen Betrugs im Zusammenhang mit einem Love-Scamming-Fall. Bereits Anfang des Jahres lernte die 50-Jährige den bislang unbekannten Täter kennen. Nach anfänglicher Kommunikation über die Plattform verlagerten sich die Gespräche auf einen Messenger-Dienst, wodurch eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren