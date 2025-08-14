Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl aus Wohnung - Täter geben sich als Handwerker aus

Mainz (ots)

Am Mittwochvormittag verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter unter dem Vorwand, Wasserinstallateure zu sein, Zutritt zur Wohnung einer über 80-jährigen Seniorin in der Hohlstraße in Mainz-Weisenau. Während einer der Männer die Geschädigte ins Badezimmer lotste und sie dort in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der zweite Täter mutmaßlich unbeobachtet die restlichen Räume der Wohnung nach Wertgegenständen. Dabei wurde eine Geldkassette aufgebrochen und Schmuck entwendet. Eine weitere Schmuckschatulle wurde vollständig mitgenommen. Zudem wurde Bargeld in Höhe von etwa 100 bis 200 Euro aus dem Portemonnaie der Seniorin entnommen. Personenbeschreibung der Täter: - Täter 1: Heller Hauttyp, sprach akzentfreies Deutsch, normale Statur, helles Oberteil - Täter 2: Dunklere Haut, sprach Deutsch mit nicht näher bestimmtem Akzent, etwas kräftigere Statur, bekleidet mit hellblauem Oberteil und hellblauer Jeans, kein Bart Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Mittwochvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hohlstraße oder Umgebung beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 - 65 33999 bei der Kriminalpolizei Mainz zu melden. Hinweis der Polizei: Immer wieder nutzen Täter die Hilfsbereitschaft und das Vertrauen älterer Menschen aus. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung - Handwerker kommen in der Regel nur nach vorheriger Ankündigung. Im Zweifel: Rufen Sie bei der zuständigen Firma oder bei der Polizei an.

