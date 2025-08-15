PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrfacher Missbrauch von Notrufen - 67-Jähriger in Gewahrsam genommen

Mainz (ots)

Am Donnerstagabend kam es in Mainz zu zwei Vorfällen, bei denen Notrufsysteme missbraucht wurden. Zwischen 18:40 Uhr und 22:45 Uhr betätigte ein 67-jähriger Mann wiederholt Notrufe.

Nach ersten Angaben nutzte der Mann aus privatem Interesse heraus eine rote Notrufschnur auf einer Behindertentoilette in einem Mainzer Krankenhaus, um zu prüfen, wie lange Hilfe benötigt würde. Da trotz mehrmaligen Ziehens an der Schnur keine Hilfe eintraf, soll er zusätzlich den Feueralarm betätigt haben, um auf vermeintliche Missstände aufmerksam zu machen.

Kurz darauf betätigte der Mann einen Notrufschalter in einem Hotel in der Mainzer Neustadt, erneut mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit des Hotelpersonals zu erlangen.

Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung zeigte sich der Mann zunächst kooperativ und bestätigte die missbräuchliche Nutzung von Notrufen. Er verweigerte jedoch zunehmend die Begleitung zur Feststellung seiner Personalien, reagierte unkooperativ und schrie die Beamte an. Aus Sicherheitsgründen und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Der 67-Jährige muss sich nun wegen Missbrauch von Notrufen verantworten.

Wir weisen nochmal darauf hin: Wer absichtlich oder wissentlich Notrufe oder Notrufzeichen missbraucht oder vorgibt, dass wegen eines Unglücksfalls oder einer Gefahr die Hilfe anderer nötig sei, macht sich strafbar.

Polizeipräsidium Mainz
Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

