PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei in der Mainzer Innenstadt - Drei Personen verletzt

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:15 Uhr in der Zanggasse in Mainz zu einer gemeldeten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Mehrere Notrufe berichteten von einer Schlägerei, bei der von etwa fünf bis zehn beteiligten Personen die Rede war. In den Mitteilungen wurde auch von dem Einsatz von Glasflaschen berichtet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen verletzten Mann, der angab, als Fahrkartenkontrolleur tätig zu sein und in der Nacht zuvor Mitglieder der mutmaßlichen Tätergruppe kontrolliert zu haben. Diese hätten ihn offenbar wiedererkannt und seien gemeinschaftlich auf ihn losgegangen. Dabei sei er unter anderem mit einer Glasflasche am Kopf verletzt worden. Der Vater, der seinem Sohn zur Hilfe eilte, wurde im Zuge der Auseinandersetzung am Kopf verletzt und erlitt eine Bisswunde am Bauch. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatbeteiligter fixiert und zur Dienststelle verbracht werden. Er stand unter erheblichem Alkoholeinfluss, zeigte sich äußerst aggressiv und wies selbst ebenfalls Verletzungen im Gesicht auf. Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen. Auch weitere mögliche tatbeteiligte Personen wurden kontrolliert. Deren Art und Umfang der Beteiligung ist Gegenstand der Ermittlungen. Insgesamt wurden drei verletzte Personen festgestellt. Der Hauptgeschädigte musste mit einer blutenden Kopfplatzwunde in ein Mainzer Klinikum verbracht werden. Da eine Vielzahl von Personen um das Geschehen herumstanden und Handyvideos machten, bitten wir diese an die PI Mainz 1 zu übersenden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 10:01

    POL-PPMZ: Beleidigungen und Bedrohung mit Pistole - 58-Jähriger in Gewahrsam genommen

    Mainz (ots) - Am späten Freitagabend, den 15.08.2025, kam es in einer Gaststätte in der Holzhofstraße in der Mainzer Altstadt zu einem polizeilichen Einsatz. Gegen 23:55 Uhr betrat ein 58-jähriger Mann die Gaststätte und verweilte dort, ohne eine Bestellung aufzugeben. Nachdem ihn eine Mitarbeiterin aufforderte, das Lokal zu verlassen, reagierte der sichtlich ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 08:45

    POL-PPMZ: Mehrfacher Missbrauch von Notrufen - 67-Jähriger in Gewahrsam genommen

    Mainz (ots) - Am Donnerstagabend kam es in Mainz zu zwei Vorfällen, bei denen Notrufsysteme missbraucht wurden. Zwischen 18:40 Uhr und 22:45 Uhr betätigte ein 67-jähriger Mann wiederholt Notrufe. Nach ersten Angaben nutzte der Mann aus privatem Interesse heraus eine rote Notrufschnur auf einer Behindertentoilette in einem Mainzer Krankenhaus, um zu prüfen, wie ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Diebstahl an Selbstbedienungskasse in Mainzer Supermarkt

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Großen Bleiche in der Mainzer Altstadt zu einem Diebstahl in einem Supermarkt. Ein 58-jähriger Mainzer hatte mehrere Lebensmittel gekauft und diese an einer Selbstbedienungskasse gescannt. Er war sich sicher, alle Waren korrekt erfasst und bezahlt zu haben. Beim Verlassen des Marktes wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren