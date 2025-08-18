Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei in der Mainzer Innenstadt - Drei Personen verletzt

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:15 Uhr in der Zanggasse in Mainz zu einer gemeldeten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Mehrere Notrufe berichteten von einer Schlägerei, bei der von etwa fünf bis zehn beteiligten Personen die Rede war. In den Mitteilungen wurde auch von dem Einsatz von Glasflaschen berichtet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen verletzten Mann, der angab, als Fahrkartenkontrolleur tätig zu sein und in der Nacht zuvor Mitglieder der mutmaßlichen Tätergruppe kontrolliert zu haben. Diese hätten ihn offenbar wiedererkannt und seien gemeinschaftlich auf ihn losgegangen. Dabei sei er unter anderem mit einer Glasflasche am Kopf verletzt worden. Der Vater, der seinem Sohn zur Hilfe eilte, wurde im Zuge der Auseinandersetzung am Kopf verletzt und erlitt eine Bisswunde am Bauch. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatbeteiligter fixiert und zur Dienststelle verbracht werden. Er stand unter erheblichem Alkoholeinfluss, zeigte sich äußerst aggressiv und wies selbst ebenfalls Verletzungen im Gesicht auf. Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen. Auch weitere mögliche tatbeteiligte Personen wurden kontrolliert. Deren Art und Umfang der Beteiligung ist Gegenstand der Ermittlungen. Insgesamt wurden drei verletzte Personen festgestellt. Der Hauptgeschädigte musste mit einer blutenden Kopfplatzwunde in ein Mainzer Klinikum verbracht werden. Da eine Vielzahl von Personen um das Geschehen herumstanden und Handyvideos machten, bitten wir diese an die PI Mainz 1 zu übersenden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

