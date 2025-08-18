PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Dieb betritt offen stehendes Haus und überrascht Bewohner

Mainz (ots)

Ein 65-jähriger Mainzer hat am Freitagnachmittag den 88-jährigen Bewohner eines Wohnhauses in einem nördlichen Mainzer Stadtteil in dessen Küche überrascht und weggestoßen, als dieser ihn festhalten wollte und flüchtete. Der Bewohner erlitt glücklicherweise keine schweren Verletzungen.

Gegen 16:20 Uhr betrat der Täter über ein offen stehendes Hoftor das Grundstück und gelangte von dort ungehindert in Wohnung des Geschädigten. Dort stand er gerade vor einem offenen Küchenschrank, als der 88-jährige Bewohner hinzukam, um Hilfe schrie, am Weglaufen hindern wollte, vom Täter aber zur Seite gestoßen wurde. Diesem gelang dann aber zunächst die Flucht zu Fuß aus dem Anwesen und er entfernte sich in den Ortskern. Beim Verlassen des Grundstücks wurde er vom 57-jährigen Sohn des Geschädigten noch gesehen. Durch einen 39-jährigen Nachbarn wurde der Täter verfolgt und konnte kurz danach durch diesen widerstandslos festgehalten werden.

Dem Täter drohen jetzt Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl und ggf. Körperverletzung.

Das Festhalten des flüchtenden Täters durch den Nachbarn ist durch das sogenannte "Jedermannsrecht" aus § 127 StPO gedeckt, wonach auf frischer Tat betroffene Personen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden können, solange die Personalien der Person nicht feststehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

