POL-HAM: Zusammenstoß zwischen Pedelec und VW

Hamm-Westen (ots) - Mit leichten Verletzungen kam eine 36-jährige Hammerin nach einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße am 12. März in ein Hammer Krankenhaus. Die Frau befuhr mit ihrem E-Scooter den Gehweg der Wilhelmstraße in westlicher Richtung, als der 36-Jährige Dortmunder mit seinem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt auf die Wilhelmstraße einbog. Es kam ...

mehr