PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Kaputtes Licht bringt Verstoß ans Licht
Am Mittwochabend hatte ein 61-Jähriger in Bad Ditzenbach zu viel Alkohol getrunken.

Ulm (ots)

Am Abend überwachte eine Streife des Verkehrsdienst Mühlhausen in Gosbach den Verkehr auf der B466. Dabei fiel den Beamten gegen 21.30 Uhr ein Audi mit kaputtem Abblendlicht auf. Der fuhr auf der Bundesstraße von Gosbach in Richtung Deggingen. Kurz darauf kontrollierte die Streife den Audi-Fahrer in Bad Ditzenbach. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Auf der Dienststelle erfolgte ein zweiter Atemalkholtest. Auch der zeigte einen Wert über dem Erlaubten. Der Mann sieht nun einer Anzeige entgegen. Seinen Führerschein durfte er behalten.

++++ 1722558(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren