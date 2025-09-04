Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Kaputtes Licht bringt Verstoß ans Licht

Am Mittwochabend hatte ein 61-Jähriger in Bad Ditzenbach zu viel Alkohol getrunken.

Am Abend überwachte eine Streife des Verkehrsdienst Mühlhausen in Gosbach den Verkehr auf der B466. Dabei fiel den Beamten gegen 21.30 Uhr ein Audi mit kaputtem Abblendlicht auf. Der fuhr auf der Bundesstraße von Gosbach in Richtung Deggingen. Kurz darauf kontrollierte die Streife den Audi-Fahrer in Bad Ditzenbach. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Auf der Dienststelle erfolgte ein zweiter Atemalkholtest. Auch der zeigte einen Wert über dem Erlaubten. Der Mann sieht nun einer Anzeige entgegen. Seinen Führerschein durfte er behalten.

