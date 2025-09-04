PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Hochwertiges E-Bike entwendet
Von einem Grundstück bei Burgrieden stahl ein Unbekannter am Mittwoch ein Pedelec.

Ulm (ots)

Das schwarze Pedelec der Marke Haibike, Modell SDURO FullSeven stand auf einem Grundstück in der Bühler Straße im Ortsteil Rot. Gegen 15.30 Uhr begab sich der Dieb auf das Grundstück nahe des Sportplatzes und stahl das hochwertige Fahrrad. Sein altes Fahrrad ließ er zurück.

Beim Dieb handelt sich wohl um einen Mann mit beigem Fischerhut. Er trug ein weißes T-Shirt mit roten Akzenten, eine grau karierte Chino-Hose und schwarze Nike Schuhe. Er hatte eine schwarze Ledertasche bei sich. Außerdem soll er am rechten Unterarm tätowiert sein. Die Polizei Laupheim bittet bei ihren Ermittlungen um weitere Zeugenhinweise unter der Tel. 07392/9630-0.

++++1723746 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren