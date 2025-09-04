Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Hochwertiges E-Bike entwendet

Von einem Grundstück bei Burgrieden stahl ein Unbekannter am Mittwoch ein Pedelec.

Ulm (ots)

Das schwarze Pedelec der Marke Haibike, Modell SDURO FullSeven stand auf einem Grundstück in der Bühler Straße im Ortsteil Rot. Gegen 15.30 Uhr begab sich der Dieb auf das Grundstück nahe des Sportplatzes und stahl das hochwertige Fahrrad. Sein altes Fahrrad ließ er zurück.

Beim Dieb handelt sich wohl um einen Mann mit beigem Fischerhut. Er trug ein weißes T-Shirt mit roten Akzenten, eine grau karierte Chino-Hose und schwarze Nike Schuhe. Er hatte eine schwarze Ledertasche bei sich. Außerdem soll er am rechten Unterarm tätowiert sein. Die Polizei Laupheim bittet bei ihren Ermittlungen um weitere Zeugenhinweise unter der Tel. 07392/9630-0.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

