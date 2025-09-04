Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Bahnschranke beschädigt

Seit Dienstag ermittelt die Polizei Heidenheim zu einer Unfallflucht bei Sontheim.

Wohl in den vergangenen Tagen stieß ein Unbekannter beim Ortsteil Bergenweiler gegen eine Bahnschranke. Die befindet sich am Bahnübergang in der Burgberger Straße. Den Schäden zufolge war der Verursacher mit einem Fahrzeug vermutlich in Richtung Bergenweiler unterwegs, als er an einer der beiden Halbschranken den Schaden verursachte. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07322/9653-0. Der Schaden an der Schranke wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

