Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebstahl im Hotel
Am Mittwochnachmittag hatte es ein Unbekannter auf ein Schlüsselbund abgesehen.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich wohl gegen 17.30 Uhr. Ein bislang Unbekannter nutzte hier vermutlich einen kurzen unbeobachteten Moment aus. Eine Mitarbeiterin eines Hotels in der Neutorstraße entfernte sich kurz von der Rezeption. Unterhalb der Rezeption befand sich ein Schlüsselbund. Dieses machte der Unbekannte zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei werden auch die Videoaufzeichnungen ausgewertet.

++++1722876(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

