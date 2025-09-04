Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen/B311 - Tödlicher Unfall

Ein schwerer Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen auf der B311 bei Öpfingen.

Gegen 3.45 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mazda 5 von Ulm in Richtung Ehingen. Zwischen Oberdischingen und Öpfingen überholte er im Überholverbot einen Transporter. Beim anschließenden Versuch, einen Lkw zu überholen, kam ihm ein 55-Jähriger mit einem Audi A4 entgegen. Beide Fahrzeuge prallten mit hoher Geschwindigkeit frontal zusammen. Für die Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Beide erlitten schwerste Verletzungen und verstarben noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw, den der 38-Jährige überholen wollte, bemerkte den Unfall wohl nicht. Er fuhr in Richtung Ehingen davon und ist bislang noch unbekannt. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/9630-320) bittet den Fahrer des weißen Lkw sich als Zeuge zu melden. Wegen des Unfalls musste die B311 zwischen Oberdischingen und Öpfingen komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr umgeleitet. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Autos. Die Sperrung der Bundesstraße dauerte bis gegen 8.45 Uhr an. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

