Am Dienstag stießen an einer Kreuzung bei Laupheim zwei Fahrzeuge zusammen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11.30 Uhr in einem Industriegebiet im Stadtteil Untersulmetingen. Eine 33-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die Lindenmaierstraße in Richtung der L257. An einer Einmündung fuhr sie geradeaus in die Kreuzung ein. Dabei übersah sie wohl eine 51-jährige VW-Fahrerin. Die kam von rechts und hatte Vorfahrt. Der Skoda prallte mit der Fahrzeugfront in die linke Seite des VWs. Die Skoda-Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst verbrachte sie in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Laupheim schätzt den Gesamtschaden auf 20.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Feuerwehr Untersulmetingen und Laupheim war im Einsatz. Gegen 12.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

